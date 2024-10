Carreta tomba após bloco de granito se soltar em Castelo; veja o vídeo

Uma carreta tombou após o bloco de granito se soltar da carroceria do veículo na manhã desta quinta-feira (3), na entrada de uma empresa de mármore e granito às margens da ES 491, em Castelo.

No vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento que o motorista desce uma rampa em frente a entrada da empresa CG Granitos, quando o bloco se solta e despenca ao chão. Por causa do peso do bloco, a carroceria da carreta se desprende da cabine e tomba.

A empresa CG Granitos confirmou o acidente no local e ressaltou que o motorista não ficou ferido. Procurada, a Polícia Militar informou que não foi acionada para atender a ocorrência.

Veja o vídeo:

Vídeo: Leitor/Aqui Notícias