Carros batem de frente após pneu estourar na BR-482, em Alegre

Dois carros bateram de frente após o pneu de um deles estourar na BR-482, na curva de “Jacutinga”, próximo ao distrito de Celina, em Alegre, na tarde da última quarta-feira (2).

De acordo com informações da Polícia Militar, o condutor, de 36 anos, do veículo Fiat/Fiorino, de cor branca, da empresa EDP, relatou que seguia de Celina em direção à Alegre, quando passou por cima de uma pedra e o pneu dianteiro estourou, perdeu o controle da direção e bateu de frente com o Fiat/Uno, de cor branca, que seguia na direção contrária.

O condutor do Fiat uno, de 34 anos, contou que seguia no sentido contrário, quando a Fiorino invadiu a contramão e bateu de frente com o seu carro. Uma pedra foi retirada do local para não causar outro acidente. No local, os policiais observaram que um dos veículos estava no meio da pista, com uma das rodas dianteiras quebradas. O outro veículo estava parcialmente na pista de rolamento.

Uma mulher, de 40 anos, que estava em um dos veículos, foi encaminhada ao Pronto socorro de Guaçuí para avaliação devido ao susto. Ela não ficou ferida.

Os veículos estavam regulares e foram removidos pelo guincho particular. Os condutores realizaram o teste do bafômetro que deu negativo para o consumo de bebida alcóolica.