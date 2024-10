Carro capota em cruzamento de avenida em Cachoeiro de Itapemirim

Um carro capotou na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, no cruzamento de acesso do bairro Amarelo ao Paraíso, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite da última quarta-feira (9).

Imagens que circulam pelas redes sociais mostra o veículo capotado no meio da avenida. Ainda não há informações do que teria provocado o capotamento e se houve feridos.

Leia também: Motorista embriagado é preso conduzindo caminhão em Brejetuba

A Polícia Militar foi procurada e assim que obtivermos retorno, a matéria será atualizada.

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.