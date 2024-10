Motorista embriagado é preso conduzindo caminhão em Brejetuba

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um motorista embriagado conduzindo um caminhão no início da tarde desta quarta-feira (9), no km 131 da BR-262, em Brejetuba.

Segundo a PRF, por volta das 12h30, usuários denunciaram que um caminhão branco, modelo Actros, seguia de forma irregular na rodovia, no sentido Venda Nova do Imigrante x Ibatiba, e que possivelmente o motorista estaria alcoolizado.

Imediatamente, uma equipe foi ao local e parou o veículo. Na abordagem, o motorista apresentava sinais de embriaguez, como odor de álcool e roupas desalinhadas, mas respondendo as perguntas simples dos agentes. O motorista realizou o teste do bafômetro, que confirmou 1,14 miligramas de álcool por litro. Após 15 minutos, um segundo teste foi realizado e registrou 1,18 mg/L, o que configura crime segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CBT).

Apesar de negar ter ingerido bebida alcoólica, os agentes encontraram no veículo uma garrafa de coquetel com teor alcoólico de 14%. O motorista foi preso por embriaguez ao volante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Venda Nova do Imigrante. O caminhão foi removido para o pátio contratado da PRF em Pedra Azul.