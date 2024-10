Carro roubado seria entregue à traficantes em Itapemirim, diz polícia

Um veículo Nissan Kicks, de cor preta, com restrição de furto e roubo, foi recuperado por policiais militares na localidade de Graúna, em Itapemirim, na noite da última terça-feira (22).

Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar realizava patrulhemento pela localidade de Graúna, quando avistou o veículo estacionado em uma rua.

Neste momento, os militares abordaram o condutor. Aos militares, ele informou que o carro seria entregue aos traficantes da região, possivelmente para realizar novos ataques nos municípios do litoral Sul do Espírito Santo.

O homem e o veículo foram entregues na Delegacia Regional de Itapemirim.

