Advogado está entre os presos da operação ‘Serôdia’ em Cachoeiro

Um advogado está entre os presos da operação ‘Serôdia’, deflagrada no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta quarta-feira (23).

Segundo informações da Polícia Civil, as investigações revelaram que os indivíduos, sendo de 20, 21, 28, 32 e 35 anos, estavam realizando o tráfico de drogas no bairro Nossa Senhora Aparecida. Na ação, foram cumpridos mandados de prisão temporária e busca e apreensão domiciliar contra quatro indivíduos, apontados como líderes do tráfico de drogas na região.

Leia também: Policiais apreendem 80 mil maços de cigarro em Mimoso do Sul

A Polícia Civil informou que o advogado, alvo de medida cautelar de busca e apreensão domiciliar, era responsável por levar informações do mundo exterior para a liderança do grupo que estava cumprindo pena em estabelecimento prisional do Estado. Ele está proibido judicialmente de manter contato com os investigados e ingressar em estabelecimentos prisionais. Além disso, foram apreendidas duas pistolas que ele possuía.

Armas e drogas apreendidas

Na residência de um dos alvos, a polícia localizou dois jovens, um de 20 e 21 anos, ambos da comunidade do Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. No mesmo local, foram encontradas porção de drogas, uma pistola calibre .40.

Os suspeitos de 28, 32 e 35 anos tiveram a prisão temporária decretada pela Justiça. Eles foram encaminhados para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Cachoeiro de Itapemirim.

Três carros e duas motos foram apreendidas e encaminhadas para o pátio credenciado do Detran|ES.