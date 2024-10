Casa do Autista: confira novo projeto da Prefeitura de Cachoeiro

Na manhã da última sexta-feira (4), a Prefeitura de Cachoeiro apresentou o projeto de construção da Casa do Autista. A audiência aconteceu no Centro Administrativo “Hélio Carlos Manhães”, localizado no centro da cidade.

O espaço especializado no tratamento de pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) será edificado em terreno cedido pelo Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim (Ipaci), atrás do Ceasa, no bairro Coramara.

A construção, fruto de uma parceria entre a Prefeitura e a Faculdade Multivix, tem previsão de início para o começo do ano de 2025.

Como a Casa do Autista vai funcionar?

Na Casa do Autista, serão ofertadas abordagens multidisciplinares para o bem-estar dos pacientes. O objetivo do espaço é tratar as dificuldades que fazem parte do Transtorno do Espectro Autista e promover o desenvolvimento social, cognitivo, comportamental e emocional das pessoas com TEA.

Aos usuários, haverá serviços de Avaliação Diagnóstica; Terapia Comportamental; Terapia Ocupacional; Fonoaudiologia; Intervenção Psicológica; Intervenção Médica; Serviços de Suporte Familiar; Programas de Vida Independente e Atividades Recreativas e Inclusivas.

“Será um grande avanço em direção à melhoria na qualidade de vida das pessoas com autismo e suas famílias. Estamos comprometidos em oferecer um atendimento especializado e humanizado, que atenda às diversas necessidades dos usuários”, afirmou o secretário de Saúde de Cachoeiro, Gedson Alves.

O prefeito de Cachoeiro, Victor Coelho, também destacou a importância do projeto:

“A Casa do Autista será um marco no atendimento à comunidade autista de nossa cidade. Este espaço permitirá que ofereçamos serviços fundamentais para o desenvolvimento integral dessas pessoas, além de apoiar as famílias com um acompanhamento especializado e contínuo. Estamos investindo no futuro de Cachoeiro, garantindo mais inclusão e acessibilidade.” Victor Coelho, Prefeito de Cachoeiro de Itapemirim

Carteirinhas Digitais em Cachoeiro

Durante a apresentação da Casa do Autista, a Prefeitura de Cachoeiro realizou o lançamento das Carteiras Digitais, nova funcionalidade do aplicativo Cachoeiro Online. Ela beneficiará idosos, pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e fibromialgia, atletas e servidores públicos municipais.

Para as pessoas com TEA, a carteira digital assegurará atendimento prioritário em serviços essenciais, como saúde, educação e assistência social, simplificando a identificação em locais públicos e privados.

Da mesma forma, os idosos poderão utilizar o documento digital para garantir atendimento preferencial em estabelecimentos comerciais e órgãos públicos, além de usá-lo como comprovante para o acesso aos direitos garantido por lei à pessoa idosa.

Ademais, os pacientes com fibromialgia também terão acesso a carteira digital. O documento oficial lhes assegura prioridade em serviços e simplifica o acesso a tratamentos especializados oferecidos pela rede pública de saúde. Já para os atletas, a funcionalidade trará mais praticidade no processo de apresentação e obtenção de súmulas digitais para controle de esportistas e equipes.