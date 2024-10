Casagrande declara apoio a Peter Costa em Mimoso do Sul

O governador do Estado do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), declarou apoio a reeleição do prefeito de Mimoso do Sul, Peter Costa (Republicanos) e o seu vice Paulinho Barros.

Na mensagem, o chefe do Poder Executivo estadual reafirmou o seu compromisso com a população e lembrou do trabalho desenvolvido pelo Governo do Estado e a gestão municipal para reconstruir a cidade após as fortes chuvas, que caíram em março.

“Vocês viram e acompanharam todo o trabalho que a gente fez agora na reconstrução do município, devido aquelas chuva e enchente que atingiram Mimoso. Mas antes disso vocês já acompanhavam o trabalho que a gente vinha fazendo forte no município, em parceria com o prefeito Peter. Todo o nosso respeito a todos os candidatos, mas, neste momento, a gente dar sequência a esse trabalho e a essa parceria, Governo do Estado e a prefeitura municipal é fundamental”, afirmou Casagrande.

Confira a declaração de apoio