Casal que matou sogro e a sogra do prefeito de Cachoeiro está preso

O casal suspeito de matar o sogro e a sogra do prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Victor Coelho, foi preso logo após o crime. De acordo com as primeiras informações divulgadas pela polícia, o casal estava hospedado do hotel, que pertence às vítimas. O latrocínio – roubo seguido de morte – ocorreu por volta das 11h30 desta terça-feira (8).

Ainda, segundo as primeiras informações, o casal é usuário de drogas e passou a noite no hotel consumindo entorpecentes. Pela manhã pegaram objetos do hotel e pediram dinheiro antes de sair. Como as vítimas se recusaram a entregar, eles teriam matado as vítimas com golpes de faca. Os corpos foram encontrados por vizinhos, que acionaram a polícia.

Leia também: Urgente: sogro e sogra do prefeito de Cachoeiro são mortos durante assalto

Informações extraoficiais indicam que os suspeitos mataram também dois cachorros no local. A mulher foi presa logo após o crime próxima ao hotel onde ocorreu o latrocínio. O homem teria roubado e um carro e fugido. Ele foi localizado na rua Moreira, no bairro Independência, próximo a uma padaria.

Os dois foram encaminhados para a 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Mais informações em instantes.