Castelo e GEL se enfrentam pelo Capixabão Série B; veja todos os jogos

Nesta terça-feira (15), às 15h, começam os jogos da 8ª rodada do Capixabão Série B. A partida que abre a rodada é entre GEL e Castelo, no Estádio Gil Bernardes, em Vila Velha.

Em momentos completamente diferentes, GEL recebe o time do Castelo, em busca de seu primeiro ponto na segunda divisão do Campeonato Capixaba. Já o Castelo, tem 8 pontos, e ocupa a 4ª colocação do Grupo Centro-Sul. Porém, com a vitória, pode fechar a rodada na 2ª colocação, ultrapassando Sport e Tupy.

Sobretudo, na quarta-feira (16), às 15h, três jogos movimentam o Espírito Santo. Também no Estádio Gil Bernardes, Sport e Capixaba medem forças em busca da classificação, fechando os jogos do Grupo Centro-Sul.

Já no Grupo Centro-Norte, Linhares e CTE Colatina se enfrentam no Estádio Virgílio Grassi, em Rio Bananal. Contudo, para fechar a rodada, no Estádio João Soares de Moura Filho, duelam Pinheiros e São Mateus.

Confira como está a classificação do Capixabão Série B:

Grupo Centro-Norte

Vilavelhense – 16 pontos Pinheiros – 15 pontos Linhares – 7 pontos CTE Colatina – 3 pontos São Mateus – 0 ponto

Grupo Centro-Sul

Capixaba – 13 pontos Sport – 9 pontos Tupy – 9 pontos Castelo – 8 pontos GEL – 0 ponto