Vídeo mostra batida entre motocicletas em Cachoeiro

Duas motos colidiram na manhã desta segunda-feira (14) no bairro Aeroporto, em Cachoeiro de Itapemirim, segundo a Polícia Militar. Os militares foram ao local, mas o Samu já havia prestado socorro às vítimas.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ocorrência está sendo atendida exclusivamente pelo Samu, sem necessidade de envio de recursos adicionais. Em um vídeo, é possível ver que um dos motociclistas entrou na contramão, o que causou o acidente. Não há detalhes adicionais sobre o estado de saúde dos envolvidos.

