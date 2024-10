Chile x Brasil: onde assistir, horário e escalações

Nesta quinta-feira (10), às 21h, a Seleção Chilena recebe o Brasil no Estádio Nacional de Chile, na cidade de Ñuñoa, em confronto válido pelas Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2026. Contudo, onde assistir Chile x Brasil?

Este grande confronto entre seleções da América do Sul, será transmitido pela TV Globo (TV aberta), SporTV (TV por assinatura) e Globoplay (streaming).

Sobretudo, na última Data Fifa, a Seleção Brasileira realizou dois confrontos. Assim, no primeiro, o Brasil venceu o Equador por 1 a 0, no Couto Pereira, em Curitiba, no Paraná. Já no segundo confronto, a Seleção Canarinho acabou perdendo para o Paraguai, também por 1 a 0.

Atualmente, o Brasil ocupa a 5ª colocação na tabela de classificação das Eliminatórias para a Copa do Mundo 2026, estando dentro da zona classificatória.

Prováveis escalações

Seleção Chilena: Cortés; Zaldívia, Maripán, Díaz e Loyola; Dávila Pulgar e Osorio (Tapia); Palacios; Eduardo Vargas e Cepeda.

Seleção Brasileira: Ederson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Abner (Alex Telles); André e Lucas Paquetá; Savinho, Raphinha (Luiz Henrique) e Rodrygo; Endrick.

Chile x Brasil

Eliminatórias Sul-Americanas

Data: 10 de outubro (quinta-feira)

10 de outubro (quinta-feira) Hora: 21h (horário de Brasília)

21h (horário de Brasília) Local: Estádio Nacional de Chile, em Ñuñoa, Chile

Estádio Nacional de Chile, em Ñuñoa, Chile Onde assistir Chile x Brasil: TV Globo (TV aberta), SporTV (TV por assinatura) e Globoplay (streaming)