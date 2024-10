Choveu vagas! Fábrica de tintas está com muitas oportunidades em Castelo

Oportunidade imperdível para quem está precisando trabalhar! A Tintas Marfim, fábrica de tintas localizada na Rodovia Pedro Cola, no bairro Independência, em Castelo, está com diversas vagas de emprego disponíveis, em diferentes áreas.

As vagas oferecidas pela fábrica de tintas são para as funções de auxiliar de produção, serviços gerais, auxiliar de envase, motorista, auxiliar de expedição e analista de logística. Contudo, entre os benefícios das vagas estão: salário compatível, vale-alimentação e plano de saúde. A vaga de motorista também conta com ajuda de custo.

Os interessados nas oportunidades de emprego devem enviar seu currículo para: rh@tintasmarfim.com.br. Sobretudo, alguns requisitos são necessários para a preenchimento das vagas.

Requisitos

Auxiliar de produção

Disponibilidade para trabalhar em Castelo

Ensino médio completo

Desejável experiência em análises laboratoriais

Serviços gerais

Ensino fundamental

Experiência na função

Disponibilidade para trabalhar em Castelo

Auxiliar de envase

Disponibilidade para trabalhar em Castelo

Ensino médio completo

Motorista

Habilitação AD

Disponibilidade para viagens

Ensino médio completo

Desejável experiência na função

Desejável curso MOPP

Auxiliar de expedição

Disponibilidade para trabalhar em Castelo

Ensino médio completo

Disponibilidade de horário

Desejável experiência na função

Analista de logística

Experiência com logística

Desejável superior completo

Disponibilidade para trabalhar em Castelo