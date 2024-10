Muitas vagas! Inscrições abertas para residência médica em Cachoeiro

O Hospital Evangélico abriu nesta quarta-feira (9), as inscrições para o Processo Seletivo Unificado do Programa de Residência Médica do Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci).

Para a edição de 2025, com início em 1º de março, serão oferecidas 27 vagas em medicina, nas seguintes especialidades: Anestesiologia, Cirurgia Geral, Clínica Médica, Medicina de Emergência, Medicina Intensiva, Oftalmologia, Cardiologia, Cirurgia do Aparelho Digestivo e Mastologia.

As inscrições seguem até as 17h, do dia 7 de novembro, e o edital completo está disponível para consulta nos sites: https://novo.ibgpconcursos.com.br e www.heci.com.br.

Caso haja dúvidas ou necessidade sobre mais informações, os candidatos podem entrar em contato pelo e-mail: contato@ibgp.org.br.

As datas são passíveis de alterações. Por isso, é importante ficar atento ao site. Quaisquer informações adicionais também podem ser dirimidas pelo e-mail: resmedicaheci@gmail.com e também, pelo telefone (28) 3526-6166.

Vagas para residência médica

Anestesiologia – Duração de três anos (4 vagas)

Cirurgia geral – Duração de três anos (2 vagas)

Clínica médica – Duração de dois anos (12 vagas)

Medicina de emergência – Duração de três anos (2 vagas)

Medicina intensiva – Duração de três anos (2 vagas)

Oftalmologia – Duração de três anos (1 vaga)

Cirurgia do aparelho digestivo – Duração de dois anos (1 vaga)

Mastologia – Duração de dois anos (1 vaga)

Os programas com pré-requisito em Cardiologia tem duração de dois anos (2 vagas)

O Hospital Evangélico de Cachoeiro também lançou o edital da residência multiprofissional e uniprofissional. As inscrições foram iniciadas no dia 7 de outubro e, seguem até às 17h, do dia 7 de novembro, pelo site: https://novo.ibgpconcursos.com.br.

Vagas para residência multiprofissional

Atenção ao paciente crítico

Quatro vagas para enfermagem

Duas vagas para fisioterapia

Uma vaga para psicologia

Atenção em oncologia

Duas vagas para enfermagem

Duas vagas para farmácia

Duas vagas para fisioterapia

Uma vaga para nutrição

Uma vaga para psicologia

Uma vaga para serviço social

Saúde do adulto e do idoso com ênfase em atenção cardiovascular

Duas vagas para enfermagem

Duas vagas para fisioterapia

Uma vaga para psicologia

Vagas para residência uniprofissional

Odontologia hospitalar

Duas vagas para cirurgião dentista