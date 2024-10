Chuva no Saara cria lagoas entre as dunas do deserto; veja fotos

Uma chuva excepcional formou lagoas entre as palmeiras e as dunas do deserto do Saara, trazendo umidade para uma das regiões mais áridas do planeta.

O deserto do sudeste do Marrocos está entre os locais mais secos do mundo e raramente recebe chuvas no final do verão.

Nesta semana, o governo marroquino informou que dois dias de precipitação no final de setembro superaram as médias anuais em diversas áreas que recebem menos de 250 milímetros de chuva por ano, incluindo Tata, uma das regiões mais afetadas, no sul do país.

