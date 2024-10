Chuvas trazem alívio, mas incertezas persistem na cafeicultura

Uma boa notícia para os cafeicultores brasileiros: as chuvas finalmente chegaram a praticamente todas as regiões produtoras do país. Após um período de estiagem que causou grande preocupação no setor, as recentes precipitações trazem um alívio significativo para a cultura do café.

