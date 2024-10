Ciclone Rio Grande do Sul: rajadas causam destruição; veja vídeo

Um ciclone atingiu o Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (24), causando fortes ventos e quedas de energia em diversas regiões do estado. As rajadas de vento chegaram a mais de 130 km/h em algumas cidades, provocando estragos e deixando milhares de moradores sem eletricidade.

De acordo com o portal G1, em São Francisco de Assis, na Região Central, a força das rajadas arrancou o telhado de um galpão, conforme registrado em vídeo. Em Porto Alegre, houve queda de árvores em vários pontos da cidade, bloqueando ruas e dificultando o trânsito.

Vídeo: Reprodução | Rede social

Ventos mais fortes registrados

Informações da Defesa Civil apontam que as cidades mais afetadas pelos ventos intensos foram:

Igrejinha : 133,2 km/h

: 133,2 km/h Erechim : 122 km/h

: 122 km/h Santa Maria : 102 km/h

: 102 km/h Soledade : 91 km/h

: 91 km/h Cambará do Sul : 91 km/h

: 91 km/h Bento Gonçalves : 90 km/h

: 90 km/h São Vicente do Sul : 87 km/h

: 87 km/h Canoas : 85 km/h

: 85 km/h Porto Alegre: 83 km/h

Falta de luz em milhares de imóveis

A tempestade também deixou milhares de pontos sem energia elétrica em todo o estado. A CEEE Equatorial reportou que 262 mil imóveis ficaram sem luz, com os maiores impactos em Porto Alegre, Viamão, Alvorada e Terra de Areia. Já na área de cobertura da RGE, cerca de 264 mil pontos estavam sem energia, com as regiões Metropolitana, Norte, Vale dos Sinos, Serra, Planalto e Vale do Taquari sendo as mais afetadas.

As equipes de manutenção estão trabalhando para restabelecer a energia nas áreas mais atingidas, mas a previsão de normalização varia de acordo com as condições climáticas e a extensão dos danos.

Previsão e orientações

O alerta de tempestade segue em várias regiões do estado. A Defesa Civil recomenda que os moradores evitem áreas com alagamentos, fiquem longe de árvores e estruturas frágeis e, em casos de emergência, acionem os serviços de socorro.

A expectativa é que as condições climáticas melhorem nas próximas horas, mas o monitoramento permanece ativo.