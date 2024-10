Clínica está com vagas de emprego abertas em Cachoeiro; confira

Precisando trabalhar? A Clínica Em Si, especializada no desenvolvimento infantil, está com duas vagas de emprego disponíveis em Cachoeiro de Itapemirim.

As vagas são para auxiliar administrativo e psicólogo, na abordagem cognitivo comportamental. Sobretudo, a clínica fica localizada na Avenida Gov. Christiano Dias Lopes Filho, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro.

Os interessados nas vagas de emprego disponibilizadas pela clínica, devem enviar o currículo para: erica.rhemsi@gmail.com. Alguns requisitos são necessários para o preenchimento das vagas, confira.

Requisitos desejáveis:

Auxiliar administrativo

Ensino médio completo

Boa comunicação oral e escrita

Conhecimento em pacote Office (Word, Excel, PowerPoint e Outlook)

Conhecimento mínimo em lançamentos contábeis, compras e controle de estoque

Capacidade de organizar documentos, arquivos e informações

Disposição para assumir responsabilidades e tarefas adicionais

Conhecimentos básico em equipamentos de escritório e informática

Domínio de informática básica

Psicólogo na abordagem cognitivo comportamental

Curso superior concluído em psicologia

Especialização em terapia cognitivo comportamental

Gostar de atender crianças e adolescentes

