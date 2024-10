Cachoeiro: trecho da Beira Rio com interdição total a partir desta quarta (9)

A partir da noite desta quarta-feira (9), a avenida Beira Rio, na altura da rua Cesar Missi (antigo Shopping Popular), Centro de Cachoeiro, será interditada para o tráfego de veículos, em razão do avanço das etapas finais da obra de macrodrenagem na região.

O bloqueio, que terá início na rua Siqueira Lima, se dará devido à necessidade de escavações para a interligação das estruturas subterrâneas até o rio Itapemirim. De acordo com a Secretaria Municipal de Obras (Semo), a expectativa é a de que os serviços durem até 45 dias.

Para mitigar os efeitos no fluxo de veículo da cidade, a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito (Semseg) preparou uma série de intervenções temporárias, que envolverá a inversão de sentido em pontes e vias da região.

Para os condutores que seguirem pelas ruas Capitão Deslandes (popularmente, conhecida como “Rua dos Bancos”) e Rui Barbosa, a opção será seguir pela rua Costa Pereira e acessar a rua 25 de Março. Nesse ponto, será possível realizar o contorno pela Ponte Municipal Fernando de Abreu ou, mais adiante, pela ponte Carim Tanure, que terá seu sentido invertido para a margem contrária do Rio Itapemirim.

A seguir, os motoristas poderão virar à esquerda, pela rua Samuel Levi, também com sentido invertido, entre a avenida Pinheiro Junior e a ponte Juscelino Kubitschek – estrutura que terá mão única no sentido Centro -, conduzindo os veículos até a avenida Beira Rio, na altura da rua Joaquim Vieira, trecho que estará liberado para tráfego.

Em função da mudança de sentido da rua Samuel Levi e da ponte Carim Tanure, outras alterações provisórias serão implementadas na região, para permitir que os condutores acessem o Centro, sem dificuldades.

O segmento da avenida Dr. Ubaldo Caetano Gonçalves, situado entre o Tiro de Guerra e o antigo Detran, terá sua disposição viária ajustada, para operar em sentido duplo, a fim de dar vazão ao fluxo de veículos provenientes das ruas Alziro Viana e João Mota, assim como da Ponte de Ferro.

“Sabemos dos transtornos que obras, em vias públicas, causam ao fluxo de veículos da cidade, principalmente, quando envolvem avenidas importantes como a Beira Rio. Entretanto, nossas equipes estão trabalhando para mitigar os efeitos negativos no trânsito, realizando a sinalização e acompanhando os impactos das alterações, para que tudo transcorra com tranquilidade para condutores e pedestres”, destaca o vice-prefeito e secretário municipal de Segurança e Trânsito, Ruy Guedes Barbosa.

Mudanças no transporte público

A interdição na avenida Beira Rio também gera mudanças temporárias na operação do transporte coletivo municipal e interdistrital.

As linhas urbanas que têm a via em seus itinerários utilizarão a ponte municipal Fernando de Abreu (Centro x Independência) para fazer o contorno pelo bairro Aquidaban e retornar à Beira Rio usando a rua Samuel Levy e a ponte Juscelino Kubitschek (em frente ao Teatro Rubem Braga).

Por isso, a parada desses ônibus na Beira Rio será transferida para a área em frente à academia pública no calçadão da avenida. No caso do ponto da Praça Jerônimo Monteiro (em frente à Câmara Municipal), a alternativa de embarque para os passageiros é a parada da rua Costa Pereira (em frente à Catedral de São Pedro).

Já as linhas distritais sairão da rodoviária do município, na avenida Francisco Lacerda de Aguiar, e seguirão seus itinerários pelas avenidas Aristides Campos e Jones dos Santos Neves, rumo às ruas Bernardo Horta e Eugênio Amorim, em direção à avenida Beira-Rio.

Fornecimento de água

Para viabilizar a instalação das estruturas de macrodrenagem, a empresa responsável pela obra realizará o desvio de adutoras do sistema de distribuição de água do município neste fim de semana.

Os trabalhos ocorrerão no período da madrugada, e poderão afetar, temporariamente, o fornecimento de água em algumas regiões da cidade, conforme a relação abaixo.

No sábado (12), o desvio será realizado nas redes que fornecem água para os bairros Amaral, Arariguaba, Baiminas, Basileia, Centro, Gilberto Machado, Guandu, Ilha Da Luz, Maria Ortiz, Presidente Arthur Costa e Silva, Recanto, Santo Antonio, Sumaré e Vila Rica.

Já no domingo (13), poderão ser impactados os bairros Alto Amarelo, Alto União / União, Alvaro Tavares, Amaral, Amarelo, Arariguaba, Baiminas, Basileia, Bela Vista, Campo Leopoldina, Centro, Gilberto Machado, Guandu, Ilha da Luz, Maria Ortiz, Monte Belo, Nossa Senhora da Glória, Nova Brasília, Otton Marins, Paraiso, Presidente Arthur Costa e Silva, Recanto, Retiro, Santo Antonio, São Francisco de Assis, São Geraldo, Sumaré, Tijuca, Vila Rica e Zumbi

A BRK Ambiental, concessionária de saneamento do município, acompanhará os serviços, avaliando o impacto nas regiões afetadas e adotando ações emergenciais, como o envio de caminhões-pipa para garantir o abastecimento de água quando necessário.