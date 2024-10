Comerciantes sofrem com ação de criminosos em Jerônimo Monteiro

Comerciantes procuraram a delegacia após terem os estabelecimentos invadidos por criminosos em Jerônimo Monteiro, no Sul do Espírito Santo, nas duas últimas semanas.

O primeiro comércio a ser invadido foi uma açaiteria. O proprietário contou que sua loja foi invadida três vezes e levaram todas as mercadorias e dinheiro. “Roubaram três vezes a minha loja em uma semana. Roubaram tudo, açaí, caldas, complementos e dinheiro. Levaram, mais ou menos, R$ 1.000,00 mil reais em mercadoria e R$ 300,00 em dinheiro. Limparam tudo”, contou.

Já o segundo arrombamento aconteceu no último dia 1º, em uma loja de roupas localizada no centro do município. A próprietária, que prefere não se identificar, relatou que ficou sabendo do crime por meio de uma ligação que recebeu da amiga pela manhã.

“Por volta das 6h30 de terça-feira (1º), recebi uma ligação de uma amiga me avisando que estava colocando o filho dela ponto de ônibus e percebeu que a porta da minha loja tinha sido arrombada. Assim que recebi a ligação, meu esposo foi até loja e confirmou que realmente tinham entrado em nossa loja. Assim que a delegacia da Polícia Civil abriu, fomos lá e registramos o boletim de ocorrência”, explicou.

Segundo ela, o suspeito usava um isqueiro para enxergar as mercadorias no interior da loja. “Olhamos nas gravações das câmeras de segurança interna da loja e vimos que realmente, um indivíduo conseguiu levantar um pouco da porta, entrou deitado e clareava com isqueiro para conseguir enxergar dentro da loja. Pelas filmagens, observamos, também, que esse indivíduo estava à procura de dinheiro. Após procurar em vários lugares da loja, ele encontrou um envelope com aproximadamente R$ 2.000,00 em espécie e um relógio”, ressaltou.

Patrulhamento no município

A Polícia Militar informou que, por meio do 3º Batalhão da Polícia Militar, o policiamento em Jerônimo Monteiro é feito com patrulhamento 24h, rondas ostensivas, ponto base, cerco tático, patrulhamento rural, fiscalização de trânsito e com as equipes especializadas de Força Tática, grupo de abordagem e Unidade K9, atuando em ações preventivas e repressivas para promover a tranquilidade e bem-estar da população.

“A PM reforça a importância das denúncias anônimas, que são cruciais para as ações, tanto da PM quanto da Polícia Civil, e podem ser realizadas pelo Disque Denúncia 181, não havendo a necessidade de se identificar. Em caso de flagrantes, o contato pode ser pela Ciodes (190)”, disse a guarnição.

O que diz a Polícia Civil?

Em nota, a Polícia Civil informou que “para que possamos verificar se há uma investigação em curso, é necessário que a demanda informe o número do boletim de ocorrência registrado pela vítima. Caso a vítima tenha registrado a ocorrência, o caso será investigado”.