Suspeito arromba e furta R$ 1 mil de loja em Jerônimo Monteiro

Uma loja foi arrombada e aproximadamente R$ 1.000,00 foi levado pelo suspeito na avenida Governador Lindenberg, no centro de Jerônimo Monteiro, na madrugada desta segunda-feira (7).

Segundo a Polícia Militar, após serem acionados por volta das 08h desta segunda-feira, os policiais prosseguiram para a avenida Governador Lindenberg, e constaram que a porta de aço da loja estava arrombada.

Aos policiais, a proprietária informou que foi levado aproximadamente R$ 1.000,00 do caixa da loja. O suspeito foi flagrado pela câmera de segurança do estabelecimento. Até o momento, ele não foi localizado e o caso encaminhado à Polícia Civil do município.

Em nota, a Polícia Civil informou que se a vítima tiver registrado um boletim de ocorrência em uma delegacia ou pela internet, o caso está em processo de investigação por uma unidade policial.

Caso a vítima não tenha registrado, a polícia orienta que vítimas realizem o registro, podendo comparecer pessoalmente a uma delegacia ou efetuar o registro por meio da Delegacia Online, acessível pelo site https://delegaciaonline.sesp.es.gov.br, para que a Polícia Civil tome conhecimento do caso e dê início às investigações.