Comércio de Alegre oferece 32 vagas de emprego; veja como se candidatar

A Secretaria Executiva de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) informou que estão abertas 32 novas oportunidades de emprego no comércio local do município de Alegre, com salários variando entre R$ 1,5 mil e R$ 2 mil.

Sobretudo, para o preenchimento das vagas, o CRAS realizará indicações dos candidatos para as empresas contratantes. Ficando por conta da empresa, todo o processo de recrutamento e seleção dos candidatos.

Os interessados nas vagas de emprego devem procurar o CRAS de Alegre para tirar dúvidas e também, para o encaminhamento. O CRAS fica localizado na Rua José Silveira Domingos, bairro Campo de Aviação, em Alegre.

As vagas não são disponibilizadas pela Prefeitura de Alegre.