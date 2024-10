Padaria de Cachoeiro está com diversas vagas de emprego abertas

Mora em Cachoeiro e está precisando trabalhar? A TOP Padaria, que conta com três unidades na cidade, está com diversas vagas de emprego disponíveis.

As unidades da padaria estão espalhadas pela cidade, localizadas no bairro Gilberto Machado, Independência e Waldir Furtado Amorim (BNH de Baixo).

Entre as vagas disponibilizadas pela empresa estão: atendente, operador de caixa, garçom, chapeiro, cozinheiro, ajudante de cozinha e auxiliar de limpeza. Sobretudo, o único requisito exigido pela padaria para o preenchimento das vagas, é a disponibilidade de horário.

Os interessados nas vagas de emprego devem entregar o currículo na unidade do Gilberto Machado, localizada na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, número 60, ou também, na rua Moreira, onde fica a unidade do Independência. Outra forma é enviar o currículo para o e-mail: curriculo@tododiatop.com.br.

Benefícios

Plano de saúde

Plano odontológico

Seguro de vida

Vale transporte

Desenvolvimento profissional

