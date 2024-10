Como e onde foram presos os assassinos dos sogros de Victor Coelho? Veja

Na manhã desta terça-feira (8), por volta das 11h, um assassinato chamou a atenção dos moradores de Cachoeiro. Na ocasião, um homem e uma mulher roubaram e mataram um casal de idosos, que eram sogros de Victor Coelho, prefeito de Cachoeiro de Itapemirim.

Cacilda Vetoraci Duarte, de 77 anos, e Luiz Geraldo Duarte Ignez, de 80 anos, foram as vítimas de um assassinato brutal. Sobretudo, após o ocorrido, a inspetora da Guarda Civil Municipal, Edinete Modesto Fraga Mendes, deu detalhes sobre como foi realizada a prisão dos dois envolvidos.

Segundo a inspetora, a guarnição da GCM foi acionada pelo Ciodes, para se deslocaram até a casa do sogro e da sogra do prefeito. Chegando ao local, o crime foi constatado, e de acordo com informações, o homem teria roubado o carro da vítima. Assim, os agentes foram até a rua Moreira, no bairro Independência, onde conseguiram prender o homem ao lado de uma padaria.

No momento da prisão, o envolvido estava tentando fechar a porta do carro, quando a viatura parou e deteve o indivíduo. Após a revista, foi constatado que o pé do homem estava sujo de sangue. Assim, assimilaram ele ao crime em questão.

Após isso, os agentes receberam a informação, do próprio envolvido, que a mulher teria ido em direção ao bairro Bela Vista, afim de se esconder. A mulher foi presa no bairro em questão e, nenhum dos dois resistiu a prisão.

Os dois envolvidos foram encaminhados para 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim.