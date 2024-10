Como mostrar que seu casamento é real:evidências essenciais para casais

É uma boa ideia ser o mais abrangente possível ao solicitar um green card baseado em casamento , pois o USCIS quer saber se seu casamento é autêntico ou genuíno. Você pode se surpreender, mas o USCIS exige que você estabeleça que seu relacionamento é genuíno e legal, o que não foi criado para fins de imigração. Neste artigo, você aprenderá como mostrar que seu casamento não é uma farsa, revisará os principais itens que precisa enviar com o Formulário I-130 (Petição para Parente Estrangeiro) e entenderá como preencher o formulário.

Como provar o casamento de boa-fé para pedidos conjugais

Então, você precisa fornecer ao USCIS provas suficientes de que seu casamento não tem motivação estranha. Vale mencionar que é possível fornecer diferentes documentos, o que adicionará credibilidade às suas relações. Aqui estão alguns tipos principais de evidências que você deve enviar:

1. Documentos Financeiros Conjuntos

Anexe extratos bancários de conta conjunta, declarações de imposto de renda conforme arquivadas em conjunto, qualquer tipo de documento financeiro do casal, como seguro ou empréstimo. Isso indica ligações financeiras. A interdependência financeira retrata novamente o fluxo de dinheiro entre o Norte e o Sul.

2. Propriedade compartilhada ou arrendamento

Se vocês moram juntos, obtenham um contrato de locação conjunta ou escritura de propriedade que leve vocês dois. Outro tipo eficaz são as contas de serviços públicos que são emitidas para ambos, caso morem juntos.

3. Fotografias juntas

Envie fotos de vocês dois em vários estágios da vida: aniversários, comemorações familiares, viagens e até mesmo simples férias em família ou na árvore de Natal. É importante que essas fotos retratem momentos diferentes para garantir que a empresa estabeleça que eles estão conectados há muito tempo.

4. As declarações juramentadas de amigos e parentes

Declarações pessoais de pessoas familiarizadas com seu relacionamento podem ser benéficas. Essas declarações devem ser para discutir há quanto tempo a pessoa o conhece e por que ela acha que seu casamento é real.

5. Registros de viagem

Se você e seu cônjuge viajaram, envie o cronograma ou reserva do voo, conta, aluguel e reserva de hotel, bem como fotos da viagem.

6. Correspondência

Deixe de lado e-mails, textos e mensagens com seu cônjuge. Especialmente se vocês viveram em regiões ou países diferentes por algum tempo.

Lista de verificação do formulário I-130

O primeiro documento a ser arquivado é o formulário I-130, que significa Petição para Parente Estrangeiro ao solicitar um green card com base em casamento. Após preencher seu formulário, certifique-se de que todos os documentos foram anexados. Aqui está uma lista de verificação básica:

Formulário I-130: certifique-se de que esteja totalmente preenchido, completo e assinado. Formulário I-130 A , Informações suplementares para cônjuge beneficiário: este formulário é preenchido e assinado pelo cônjuge estrangeiro que solicita residência permanente. Certidão de casamento: cópia autenticada da certidão de casamento para comprovar o casamento legal. Comprovante de cidadania ou green card: se você for cidadão americano ou residente permanente que está entrando com a petição para seu cônjuge, deverá fornecer documentos que comprovem seu status de imigração, que podem ser uma cópia do seu passaporte, certidão de nascimento ou green card. Prova de casamento legítimo: use as evidências discutidas anteriormente para provar que, de fato, seu casamento é legítimo. Taxa de depósito: recomendamos fortemente que você revise as informações no site do USCIS para ver a taxa mais recente indicada para incluir o pagamento com o requerimento. Fotos para passaporte: Uma fotografia recente, tamanho passaporte, do requerente e do beneficiário deve ser anexada, conforme mencionado na lista de verificação acima.

Instruções do Formulário I-130

Preencher o Formulário I-130 com precisão é essencial para evitar atrasos no processamento da sua petição conjugal. Aqui está uma breve visão geral das instruções do Formulário I-130:

Parte 1: Relação com o Beneficiário

No questionário, marque a caixa que mostra que você está preenchendo isso para seu cônjuge. Isso afirma a natureza do relacionamento familiar que você quer reconhecer.

Parte 2: Algumas das informações sobre o requerente incluem

Para registro, insira seu primeiro e último nome, seu endereço, data de nascimento e outros detalhes. Tenha muito cuidado para não cometer erros com seus pedidos.

Parte 3: Informações sobre seu cônjuge

Insira as informações do perfil do seu cônjuge; nome completo, data de nascimento e país de nascimento. Certifique-se de que todas as informações que você der a eles coincidam com os documentos deles.

Parte 4: Outras informações

Detalhes sobre casamentos anteriores com motivos como divórcio devem ser fornecidos caso você ou seu cônjuge tenham sido casados.

Assinar e Datar

Certifique-se de que o requerente assine e date o formulário acima mencionado. Às vezes, assinaturas ausentes podem resultar na rejeição ou atraso de um projeto.

Submissão

Preencha e devolva o formulário com os documentos adequados e envie-o pelo correio para o Metro USCIS específico

Para solicitar um green card com base no casamento, é essencial persuadir um oficial de imigração de que o casamento é genuíno. “Com declarações financeiras conjuntas, fotos e documentos de propriedade (incluindo uma conta bancária conjunta, cartas, cartões de aniversário e fotos), você está garantindo que seu caso progrida”, disse Wikigain. Ao preencher o Formulário I-130, certifique-se de fazê-lo adequadamente para que ele possa ser processado sem problemas. Quando se trata de green cards com base no casamento, a documentação e a orientação detalhada podem dar uma passagem mais longa ou mais curta para o sucesso do seu green card.