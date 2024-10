Como superar o luto? Psicóloga orienta como lidar com perdas

Na noite de domingo (20), uma tragédia na BR-376 em Guaratuba, Paraná, deixou nove mortos. Uma carreta container tombou sobre uma van, que transportava uma equipe de remo. Entre as vítimas estão o motorista, sete jovens atletas de 15 a 20 anos e seu técnico. O acidente chocou a comunidade local e trouxe à tona a dor do luto.

Diante dessa tragédia, a psicóloga Karen Dias Silva oferece orientações sobre como lidar com o luto. Ela destaca que familiares e amigos devem estar disponíveis para ouvir e apoiar os enlutados, respeitando seu espaço.

Leia também: Acidente na BR 376 com equipe de atletas de remo deixa 9 mortos

A comunicação aberta é fundamental, assim como validar os sentimentos de quem sofre a perda. Além disso, ajudar em tarefas práticas pode ser um suporte valioso nesse momento difícil.

As fases do luto, que incluem negação, raiva, negociação, depressão e aceitação, podem se intensificar em tragédias coletivas. A negação pode surgir como incredulidade diante do ocorrido, enquanto a raiva pode ser direcionada a instituições ou indivíduos. A aceitação, por sua vez, pode ser mais difícil de alcançar devido à natureza abrupta da perda.

Em relação aos tipos de apoio emocional, a psicóloga ressalta a eficácia de grupos de apoio, terapia individual ou familiar e a presença de amigos. Técnicas de escuta ativa e empatia são essenciais para permitir que a pessoa expresse seus sentimentos sem medo de julgamentos. A busca por suporte profissional qualificado é, portanto, de suma importância.

Repercussão midiática em eventos trágicos

A repercussão midiática em eventos trágicos pode amplificar a dor dos enlutados. Karen observa que essa exposição pode trazer lembranças constantes e uma sensação de invasão à privacidade. A pressão social e a falta de espaço para o luto tornam o processo ainda mais desafiador.

A ajuda profissional é crucial em momentos de intensa dor, especialmente se os sentimentos se tornam insuportáveis ou se surgem sintomas de depressão ou ansiedade. A busca por ajuda deve ser feita assim que a pessoa se sentir minimamente confortável para iniciar esse processo.

Por fim, estratégias como manter uma rotina, praticar atividades físicas, escrever em um diário e expressar emoções por meio da arte podem ser úteis para lidar com a dor e a tristeza. Contudo, cada pessoa tem seu próprio ritmo e forma de enfrentar a perda, e é importante respeitar esse processo único.