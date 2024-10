Completa um mês o desaparecimento de jovem em Alegre; caso é investigado

Na próxima quarta-feira (2), completa um mês o desaparecimento da jovem Beidy Eleotério Gonçalves, de 27 anos, que desapareceu após sair de casa no bairro Vila do Sul, em Alegre, na noite do dia 2 de setembro.

O desaparecimento da jovem ainda é um mistério para os familiares e amigos. Imagens de uma câmera de segurança registrou o momento em que a jovem caminha por uma rua do município.

Em alguns momentos a jovem olha para trás e para os lados. Não é possível observar na mesma imagem se Beidy estava sendo perseguida por alguém ou por algum veículo. A irmã Érica contou que Beidy é uma mulher trans e saiu de casa sem levar nenhuma roupa e o celular.

No último sábado (28), amigos realizaram uma manifestação pacífica na Praça 6 de Janeiro, na cidade, pedindo respostas e justiça pelo desaparecimento da jovem.

O titular da 6ª Delegacia Regional de Alegre, delegado Fábio Teixeira Machado, informou que as diligências ainda estão em andamento, porém, sem nenhuma novidades. A Polícia Civil pede que Informações que possam auxiliar no trabalho de investigação de pessoas desaparecidas podem ser passadas de forma sigilosa por meio do Disque-Denúncia 181 ou pelo disquedenuncia181.es.gov.br, onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas.