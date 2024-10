Confira a programação e as estreias nos Cinemas de Cachoeiro

O cinema de Cachoeiro de Itapemirim está trazendo dois lançamentos emocionantes para os fãs de animação e comédia.

Um dos destaques é “My Hero Academia: Agora É A Sua Vez”, o mais novo filme da popular franquia de anime. Na trama, os jovens heróis da turma 1-A enfrentam um novo vilão, Dark Might, que ergue uma fortaleza e ameaça o Japão. A equipe precisa unir forças para impedir que ele e sua organização criminosa destruam tudo.

Leia também: Virgin River | 6ª temporada ganha fotos e data de estreia na Netflix

Outro lançamento esperado é “Tudo por um Pop Star 2”, que continua a história de três adolescentes que fazem de tudo para encontrar seus ídolos musicais, prometendo momentos divertidos e emocionantes.

Ambos os filmes têm atraído a atenção do público e prometem garantir entretenimento para diferentes gostos.

Confira a programação completa:

Sala 01

Sala 02

Sala 03

Sala 04

Sala 01

Sala 02

Sala 03

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.