Virgin River | 6ª temporada ganha fotos e data de estreia na Netflix

Os fãs de Virgin River já podem comemorar! A Netflix anunciou hoje (7) a data de estreia da sexta temporada da série: 19 de dezembro. De quebra, o serviço de streaming também revelou as primeiras fotos do novo ano – confira abaixo:

Confira a sinopse oficial da sexta temporada: “Tendo como pano de fundo a romântica temporada de casamentos de primavera de Mel e Jack, esta sexta temporada promete novas reviravoltas, triângulos amorosos crescentes, um delicioso drama de casamento, bem como segredos descobertos do passado do pai de Mel, que nos transportarão para a magia e a mística de Virgin River na década de 1970.”

Baseado nos best-sellers de Robyn Carr, Virgin River conta a história de Mel Monroe (Alexandra Breckenridge), uma jovem que vai trabalhar como parteira e enfermeira na cidade título do seriado. Em pouco tempo, ela descobre que precisa se adaptar ao novo lar e se reconciliar consigo mesma.

As cinco primeiras temporadas da série estão disponíveis na Netflix. Já a série derivada ainda não têm data para estrear no serviço.

Fonte: Omelete

