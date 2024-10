Confira o cronograma dos jogos da Taça Nosso Esporte Cachoeiro de Futsal

A noite da última terça-feira (15) foi de muita bola rolando no Ginásio Poliesportivo Theodorico de Assis Ferraço (Ferração), bairro Aeroporto, com os jogos da Taça Nosso Esporte Cachoeiro de Futsal.

Abrindo as partidas, a equipe do bairro BNH de Cima venceu a equipe do Vila Rica por um placar de 3 a 0. Em seguida, foi a vez do time do BNH de Baixo conquistar a vitória, com resultado elástico de 7 a 0 em cima dos representantes do bairro Alto Amarelo.

Fechando o dia de partidas, uma nova goleada, dessa vez aplicada pela equipe do bairro Aeroporto, que marcou cinco vezes contra o time do Nossa Senhora aparecida. No final, o placar terminou em 5 a 1.

Na próxima terça-feira (22), as disputas na categoria masculina recomeçam, também no ginásio do bairro Aeroporto, a partir das 18h45. Além das competições masculinas, a Taça Nossa Esporte Cachoeiro de Futsal também conta com disputas nas categorias femininas, sub-09 e sub-11. Confira abaixo o cronograma completo.

21 de outubro – Ginásio Hermo Gomes (Aquidabã)

Sub-09

18h45 – Vila Rica x Aquidabã

– Vila Rica x Aquidabã 19h30 – Village x Basileia

Feminino

20h15 – Coronel Borges x Zumbi

Ginásio Hermo Gomes (Aquidabã)

24 de outubro – Ginásio Hermo Gomes (Aquidabã)

Sub-11

18:45 h – Basileia x Aquidabã

– Basileia x Aquidabã 19:30 h – Village x Vila Rica

Feminino

20:15 h – Monte Cristo x Amarelo