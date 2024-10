Confira o que funciona em Cachoeiro no Dia de Nossa Senhora Aparecida

No feriado deste sábado 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, os estabelecimentos de Cachoeiro de Itapemirim estarão abertos em horários especiais para atender a população.

Confira a seguir os horários de funcionamento:

Open Perim Supermercado: das 8h às 18h

Perim Center Supermercado: das 9h às 18h

Casagrande: das 8h às 18h

Perim na Consolação: das 8h às 18h

O Shopping Sul funcionará normalmente e terá uma programação voltada para o dia das crianças. No dia 12 terá um Show com a banda Algo Tão Doce e no dia 13 a aparição dos bonecos Luna e Lucas Neto.

Os estabelecimentos se preparam para atender a demanda dos clientes, inclusive com ações voltadas para a celebração da data. Planeje suas compras e aproveite o feriado!