Confira previsão do tempo para o litoral Sul do ES neste feriado

A previsão do tempo do Incaper para este sábado (12), no Espírito Santo, é de sol entre nuvens e podem ocorrer chuvas fracas em alguns momentos do dia pelas regiões Norte, Nordeste e na Grande Vitória.

Em trechos das regiões Sul, Serrana e da Grande Vitória são esperadas pancadas de chuva com trovoadas e rajadas de ventos entre a tarde e noite. As temperaturas aumentam em todas as regiões capixabas. O vento sopra moderado no litoral.

Previsão do tempo e temperaturas por região

Na Grande Vitória, céu parcialmente nublado ao longo do dia com chance de chuva fraca em alguns momentos. Entre a tarde e a noite podem ocorrer pancadas de chuva com trovoadas.

Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 33 °C.

Vitória: mínima de 23 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Sul, céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva, trovadas e rajadas de vento entre a tarde e a noite. Ventos moderados no litoral.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 36 °C.

Nas áreas altas: mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.

Na Região Serrana, céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva, trovadas e rajadas de vento entre a tarde e a noite.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 19 °C e máxima de 31 °C.

Nas áreas altas: mínima de 18 °C e máxima de 29 °C.

Na Região Norte, céu parcialmente nublado ao longo do dia com chance de chuva fraca em alguns momentos.

Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 34 °C.

Na Região Noroeste, céu parcialmente nublado ao longo do dia com chance de chuva fraca em alguns momentos.

Nas áreas menos elevadas: temperatura mínima de 23 °C e máxima de 35 °C.

Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 21 °C e máxima de 33 °C.

Na Região Nordeste, céu parcialmente nublado ao longo do dia com chance de chuva fraca em alguns momentos. Ventos moderados no litoral.

Temperatura mínima de 23 °C e máxima de 33 °C.