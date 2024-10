Confira tudo sobre as semifinais do Campeonato Municipal de Alegre

As semifinais do tradicional Campeonato Municipal de Futebol de Alegre estão chegando com tudo, para agitar todo o munícipio. A competição é realizada pela Prefeitura de Alegre.

O campeonato, que já é tradição na cidade, promete jogos eletrizantes nas semifinais, como vem sendo durante todo torneio. Sobretudo, restaram quatro times, sedentos por uma vaga na grande final. Entre os semifinalistas estão as equipes: Celinense, Cruzeiro do Sul, Clério Moulin e Rive.

A entrada para os confrontos das semifinais é totalmente gratuita!

Saiba tudo sobre os jogos das semifinais:

Celinense x Cruzeiro do Sul (jogo de ida)

Data: 19 de outubro (sábado), às 15h

Local: Campo de Celina

Clério Moulin x Rive (jogo de ida)

Data: 20 de outubro (domingo), às 15h

Local: Campo do Comercial

Rive x Clério Moulin

Data: 26 de outubro (sábado), às 15h

Local: Campo de Rive

Cruzeiro do Sul x Celinense

Data: 27 de outubro (domingo), às 15h

Local: Campo do Comercial