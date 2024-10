Conheça a irmã de Paulo Gustavo: atriz estreou em novo programa da Globo

A atriz irmã de Paulo Gustavo, Ju Amaral, estreou no elenco da nova série de comédia da TV Globo, “Tô Nessa!”, neste domingo (13). O programa de humor é protagonizado por Regina Casé.

O humorístico promete retratar a vida de uma família multirracial, trazendo à tona questões contemporâneas.

Irmão de Paulo Gustavo como Muricy

Na série, Ju Amaral interpreta Muricy, a proprietária ranzinza do imóvel onde vive Mirinda, personagem de Regina Casé.

Muricy é conhecida por sua constante vigilância sobre os inquilinos, sempre aparecendo para cobrar o aluguel ou garantir que tudo está impecável. Sua personalidade implicante traz um toque cômico à trama. No entanto, por trás da fachada durona, Muricy revela-se uma pessoa carente, que anseia por se sentir parte da família que vive em seu imóvel.

Carreira

Ju Amaral vem construindo sua carreira no audiovisual, especialmente nos bastidores de projetos de seu irmão, Paulo Gustavo. Nos últimos 11 anos, ela tem se destacado na equipe do programa “Vai Que Cola”, onde atualmente atua como diretora assistente. Sua trajetória no meio artístico é marcada por um profundo envolvimento com a comédia, e sua nova participação em “Tô Nessa!” é um passo significativo para sua carreira como atriz.