O ChatGPT é um modelo de Inteligência Artificial (IA) desenvolvido pela empresa OpenAI, e lançado em 2022. Ele nada mais é do que um chatbot, ou seja, um programa de computador que tenta simular um ser humano na conversação com as pessoas.

Segundo o programa, as opiniões sobre a beleza das cidades são subjetivas, então ele lista as cidades que frequentemente aparecem em listas de cidades menos atraentes. Essas cidades selecionadas são muitas vezes criticadas por problemas como urbanização desordenada, poluição, falta de infraestrutura, falta de preservação do patrimônio histórico e fatores que influenciam na percepção estética.

Então, conheça abaixo o Top 10 das cidades mais feias do Brasil segundo o ChatGPT:

As 10 cidades mais feias do Brasil, segundo o ChatGPT

Vale lembrar que essa lista é subjetiva, já que cada pessoa pode valorizar diferentes aspectos de uma cidade, e que isso não reflete a riqueza cultural, humana ou a experiência de se viver nelas.

1 – Cubatão (SP)

Famosa por seu histórico de poluição industrial, a cidade no estado de São Paulo já foi chamada de “Vale da Morte” nos anos 80, embora tenha feito grandes avanços ambientais desde então.

Segundo informações no site do município, a prefeitura está desenvolvendo projetos de mobilidade urbana, além da construção de 1.000 unidades habitacionais, de áreas de lazer, unidades de saúde e de assistência social e escolas.

2 – Duque de Caxias (RJ)

A urbanização desordenada e a falta de infraestrutura adequada são pontos de crítica, principalmente em áreas periféricas do município de Duque de Caxias, no estado do Rio de Janeiro, segundo o chatbot.

3 – São João de Meriti (RJ)

Conhecida por ser muito populosa e por problemas de infraestrutura, a cidade carioca frequentemente enfrenta desafios de urbanização. Ela está entre as 20 piores do país no ranking de saneamento de 2024, segundo o SNIS (Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento).

4 – Belford Roxo (RJ)

Outra cidade da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, que sofre com a falta de planejamento urbano e de infraestrutura.

Os problemas de infraestrutura afetam setores como o saneamento e infraestrutura escolar. Escolas da rede estadual estão em condições precárias e apenas 5,62% da população tem acesso aos serviços de esgotamento sanitário.

5 – Guaíba (RS)

Algumas pessoas criticam essa cidade do Rio Grande do Sul por conta da poluição gerada pela indústria, o que afeta a aparência da cidade.

É necessário um melhor planejamento e investimento na área, que permita ruas e avenidas em melhores condições, trânsito seguro e transporte urbano de qualidade em Guaíba (RS).

Guaíba tem sérios problemas de mobilidade urbana e trafegabilidade, o que afeta a vida de milhares de pessoas todos os dias. É necessário mais planejamento e investimento na área.

6 – Contagem (MG)

Como uma cidade mineira fortemente industrializada, algumas áreas são alvo de crítica devido à poluição e ao péssimo planejamento urbano. Segundo dados de pesquisas do ano passado, as áreas de saúde e transporte coletivo são os principais problemas da cidade.

7 – Ananindeua (PA)

Ananindeua é o segundo município mais populoso do estado do Pará, e completou 80 anos de emancipação em 2024. Localizada próxima a Belém, a cidade sofre com urbanização desordenada e com problemas de infraestruturas.

Desde 2023, a cidade tem desenvolvido projetos focados na área de infraestrutura, com o objetivo de garantir mais qualidade de vida para os seus moradores. “São diversos os investimentos já concluídos e ainda em execução no município de Ananindeua. São obras de infraestrutura que vão garantir o desenvolvimento econômico, de mobilidade urbana, proporcionando melhorias e bem-estar para a população”, disse o atual governador Helder Barbalho.

8 – Mesquita (RJ)

Parte da Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, a Mesquita é conhecida por problemas de infraestrutura e urbanização descontrolada. Cerca de 86% dos habitantes não têm acesso à rede de esgotos.

Mas segundo informações, estão em fase de elaboração: uma política municipal de saneamento básico e um plano municipal de saneamento.

9 – Itaquaquecetuba (SP)

A cidade paulista está frequentemente associada a problemas de urbanização e infraestrutura insuficiente para sua população crescente. Infraestruturas públicas nas áreas da saúde e educação, além de obras preventivas contra enchentes são as áreas que mais precisam de melhorias.

10 – Carapicuíba (SP)

Carapicuíba é uma das cidades mais densamente povoadas da Região Metropolitana de São Paulo, com problemas de infraestrutura e urbanização. Assim, a infraestrutura e a superestrutura têm muitos pontos críticos, com o trânsito sendo um fator de reclamação pelos moradores.

Por fim, o famoso chatbot ressalta que “essas cidades têm uma diversidade de características e histórias, e o rótulo de “feia” pode ser limitado a certas áreas ou aspectos”. E que além disso, muitos desses municípios vêm fazendo melhorias na infraestrutura e preservação ambiental.

Fonte: Tempo.com