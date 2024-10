Conheça o projeto de crédito de carbono para cafeicultores

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), o Conselho Nacional do Café (CNC) e a ProNatura Internacional estão conduzindo uma importante iniciativa para promover a sustentabilidade na produção de café no Brasil. O projeto, intitulado “Cafeicultura Brasileira Sustentável – Sistema de Compensação de Crédito de Carbono na Apólice de Seguro Rural no Brasil”, promete trazer benefícios significativos para os cafeicultores do país.

