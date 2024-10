Conilon impulsiona recorde em exportações de café

As exportações brasileiras de café alcançaram um marco histórico nos primeiros três meses da safra 2024/2025. De julho a setembro, o país embarcou 12,05 milhões de sacas, um volume nunca antes registrado para o período, segundo dados do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé).

Leia mais em: https://conexaosafra.com/cafeicultura/conilon-impulsiona-recorde-em-exportacoes-de-cafe/