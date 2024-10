“Consegui chegar na terra deste gênio”, diz Bráulio Bessa sobre Rubem Braga

A 9ª Bienal Rubem Braga começou na última quarta-feira (23), em grande estilo. A abertura da Bienal foi marcante devido ao retorno do evento em seu formato presencial, após o hiato da pandemia. Contudo o destaque do primeiro dia foi a palestra do escritor e poeta Bráulio Bessa. O escritor fez uma breve homenagem ao renomado cronista Rubem Braga.

Durante sua palestra, Bessa afirmou: “Consegui chegar na terra deste gênio, é uma honra!”. Sendo assim ele destacou a importância desse momento, fazendo referência ao legado de Rubem Braga.

Na abertura oficial do evento, Fernanda Martins Moreira, secretária Municipal de Cultura e Turismo, destacou que este seria o ano da 10ª edição da Bienal, mas que a pandemia interrompeu esse ciclo.

Já Mário Ferreira, subsecretário da Cultura, reforçou a relevância da Bienal como um evento que valoriza a literatura e suas diversas manifestações culturais.

Com 30 alunos na orquestra e um total de 150 alunos envolvidos no projeto. O projeto Casa Verde também marcou sua presença na Bienal. A professora de música Jovania Valiati revelou que o repertório para o evento vem sendo preparado desde o início do ano.

Afirmou a professora, destacando a importância do retorno às atividades presenciais e o impacto positivo que isso traz para os alunos e para o público. “Por mais que tenha toda essa tecnologia, o presencial é muito melhor”

Com o tema “Literatura e a beleza das nossas raízes e origens,” a Bienal Rubem Braga busca promover a literatura como uma forma de relembrar e preservar o legado de Rubem Braga e celebrar a riqueza cultural do Brasil.