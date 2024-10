Grupo Teatral Caparaó oferece oficina gratuita de escrita criativa em Alegre

O Grupo Teatral Caparaó traz para a sociedade alegrense e região o projeto Oficina de Escrita Criativa, ministrada pelo escritor e diretor do grupo, Danyel Sueth, duas vezes vencedor do prêmio de literatura do Estado do Espírito Santo, que resultou na publicação dos romances: “Os Dalmarco” (Ed. Cousa, 2017), e “Depois que o sol se põe” (Ed. Patuá/Cousa, 2019).

Sendo assim, o projeto se destina a levar técnicas e conceitos do processo de escrita a todas as pessoas interessadas no labor da palavra. Segundo o escritor que ministrará o curso:

“Não existe jeito certo ou fórmula para escrever, mas existem técnicas, estilos e maneiras de desenvolver a escrita, baseando-se nos grandes autores, clássicos e contemporâneos”, enfatiza Danyel.

As oficinas acontecerão aos sábados, a partir de 26, às nove horas, na Biblioteca Municipal de Alegre (ao lado do Professor Lélis).

Os interessados devem mandar uma mensagem para o contato (28) 99935-7310 ou e-mail para grupoteatralcaparao@gmail.com solicitando a inscrição. A oficina se destina a todas as idades a partir de 12 anos.

Por fim, a lotação do espaço limita as vagas, e a inscrição é gratuita.

O edital 005/2024 da Lei Paulo Gustavo contemplou este projeto no município de Alegre com recursos do Ministério da Cultura, contando com o apoio da Prefeitura Municipal de Alegre e da Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte – SECUTE.