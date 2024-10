COP16: a hora da ação em prol da biodiversidade

Na última segunda-feira começou na cidade de Cali, na Colômbia, a 16ª COP de Biodiversidade, com a missão de avaliar se o progresso feito até aqui é suficiente para o alcance das metas do Marco Global de Biodiversidade (GBF, na sigla em inglês). O GBF prevê 23 metas a serem alcançadas até 2030, o que torna os próximos seis anos cruciais para o futuro do nosso planeta, além de quatro objetivos gerais para 2050. Depois de anos negociando um acordo global que permita reverter a tendência acentuada de perda da biodiversidade em todo o planeta, esta é a primeira vez que os países se reúnem para falar de ação: a implementação do GBF é o objetivo central desta conferência.

Leia mais em: https://sustentabilidadebrasil.com/cop16-a-hora-da-acao-em-prol-da-biodiversidade/