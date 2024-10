COP16: fungos poderão receber o mesmo status da fauna e da flora

A classificação de biodiversidade poderá sofrer uma mudança importante. Na semana que vem, durante a convenção da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre diversidade biológica na COP16, em Cali, Colômbia, o Reino Unido e o Chile irão propor, através da 3F Initiative, que os fungos – cogumelos, mofos, bolores, leveduras e líquens – recebam o mesmo status da fauna e da flora nas legislações ambientais.

Os dois governos co-patrocinarão uma “promessa pela conservação de fungos”, defendendo o seu reconhecimento como um reino independente nas negociações sobre conservação, a fim de adotar medidas concretas que “permitam manter seus benefícios aos ecossistemas e às pessoas no contexto da tripla crise ambiental”, relata o The Guardian.

