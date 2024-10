Copa Sul-Americana: onde assistir e escalações de Cruzeiro x Lanús

Nesta quarta-feira (23), às 19h, Cruzeiro e Lanús se enfrentam no Mineirão, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Contudo, onde assistir Cruzeiro x Lanús, pelo jogo de ida das semifinais da Copa Sul-Americana?

O confronto entre as duas equipes, que vale vaga na grande final da competição continental, contará com a transmissão exclusiva do Paramount + (streaming).

O Cruzeiro vem de empate com o Bahia, por 1 a 1, em confronto válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o time mineiro segue firme na briga por uma vaga na Pré-Libertadores, ocupando o 8° lugar da competição nacional, com 44 pontos conquistados.

Seu adversário, o Lanús, vem de derrota para o Independiente por 2 a 0, em confronto válido pelo Campeonato Argentino. No momento, o time argentino ocupa a 22ª colocação da competição, com 20 pontos.

Prováveis escalações

Cruzeiro (Fernando Diniz): Cássio; William, Zé Ivaldo, Villalba e Marlon; Wallace e Lucas Silva (Matheus Henrique); Veron, Matheus Pereira e Lautaro Diaz; Kaio Jorge.

Lanús (Ricardo Zielinski): Losada; Morgantini, Izquierdoz, Muñoz e Soler; Biafore, Gonzalo Perez; Salvio, Marcelino Moreno, Carrera (Leandro Díaz); Walter Bou.

Ficha técnica:

Data: 23 de outubro (quarta-feira)

Hora: 19h (horário de Brasília)

Local: Mineirão, Belo Horizonte, Minas Gerais

Onde assistir a semifinal da Copa Sul-Americana: Paramount + (streaming)