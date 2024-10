Coqueluche: número de casos impressionam no Espírito Santo

A Secretaria da Saúde (Sesa) informou que o Espírito Santo registrou um aumento significativo nos casos suspeitos e confirmados de coqueluche neste ano.

Até a semana epidemiológica, foram notificados 343 casos suspeitos e 46 confirmados. Em contraste, no mesmo período de 2023, os números eram significativamente menores, com apenas 33 notificações suspeitas e cinco confirmações.

Apesar do aumento, o Estado não registrou nenhum óbito pela doença. Além disso, segundo a Sesa, o crescimento nas notificações está relacionado ao alerta emitido pelo Ministério da Saúde. A grande circulação do vírus em todo o Brasil levou à intensificação das notificações nas últimas semanas.

A vacinação durante a gestação é, portanto, uma das principais formas de proteger os bebês contra a coqueluche. Nesse contexto, os profissionais de saúde devem aplicar a dose da vacina dTpa, que previne contra difteria, tétano e coqueluche, preferencialmente a partir da 20ª semana de gravidez.

Além disso, em casos específicos, os profissionais de saúde podem administrar a vacina até 45 dias após o nascimento.

As crianças recebem a vacina pentavalente aos dois, quatro e seis meses de vida, e a DTP reforça a proteção aos 15 meses e quatro anos de idade. Além disso, a vacina dTpa está disponível para trabalhadores da saúde e profissionais que atuam em berçários e creches.

1. Fase Inicial (Fase Catarral)

2. Fase de Tosse Intensa (Fase Paroxística)

3. Fase de Recuperação (Convalescença)

4. Sintomas Graves em Bebês

5. Complicações da Coqueluche

