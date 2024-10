Corinthians x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalações

Nesta quinta-feira (17), às 20h, Corinthians e Athletico-PR se enfrentam, na Neo Química Arena, em São Paulo. Contudo, onde assistir Corinthians x Athletico-PR?

A partida, que é válida pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro, contará com a transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

Sobretudo, o Corinthians vem de empate por 2 a 2 com o Internacional e, por mais que venha bem nas copas, a situação no Brasileirão vai ficando cada vez mais desesperadora. Atualmente, o Timão ocupa a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, com apenas 29 pontos conquistados.

Já o Athletico-PR, vem de derrota para o líder Botafogo, por 1 a 0. O que parecia uma situação confortável, vem se tornando um pesadelo para o Athletico-PR, que vem caindo cada vez mais na tabela de classificação. Atualmente, o time paranaense ocupa a 15ª colocação, com 31 pontos conquistados, dois pontos a mais que o Vitória, 16° colocado.

Prováveis escalações

Corinthians (Ramón Díaz): Hugo Souza; Fagner, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu; José Martínez, Breno Bidon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Romero (Memphis Depay) e Yuri Alberto.

Athletico-PR (Lucho González): Mycael; Godoy, Gamarra, Thiago Heleno e Esquivel; Gabriel, Erick e Zapelli; Cuello, Mastriani e Cabobbio.

Ficha técnica:

Data: 17 de outubro (quinta-feira)

Hora: 20h (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena

Onde assistir Corinthians x Athletico-PR: Premiere (pay-per-view)