Corinthians x Internacional: onde assistir, horário e escalações

Neste sábado (5), às 19h, Corinthians recebe o Internacional, em confronto válido pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Contudo, onde assistir Corinthians x Internacional?

Sobretudo, a partida, que será realizado na Neo Química Arena, em São Paulo, terá transmissão exclusiva do Premiere (Pay-Per-View).

O Corinthians vem de derrota para o Flamengo por 1 a 0, em confronto válido pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Ao contrário das copas, onde vai bem, no Brasileirão, o alvinegro ocupa a 18ª colocação da competição nacional, e vive o drama da luta contra o rebaixamento.

Já o Internacional, que disputa apenas o Campeonato Brasileiro nesta temporada, vem em constante evolução na competição. Inclusive, em seu último jogo, venceu o Vitória por 3 a 1, no Beira-Rio. O Colorado ocupa o 7° lugar, e segue firme na briga pelo G-6.

Corinthians (Ramón Díaz): Hugo Souza; Félix Torres, Cacá, Matheus Bidu, Fagner; Coronado, Bidon, José Martínez; Garro; Yuri Alberto, Romero.

Internacional (Roger Machado): Rochet; Bruno Gomes, Vitão, Bernabéi, Mercado; Thiago Maia, Fernando; Alan Patrick, Wesley, Bruno Henrique; Enner Valência.

