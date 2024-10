Corpo encontrado carbonizado em Guaçuí; exame segue em andamento

Segue em andamento o exame de DNA do corpo que foi encontrado carbonizado em uma mata, na localidade de Santo Antônio, em Guaçuí, na tarde do dia 3 de setembro deste ano.

Segundo a Polícia Civil, por volta das 16h20 da terça-feira, um morador da região passou pelo local, percebeu a fumaça saindo da região de mata e parou para averiguar. Ele notou que havia um corpo carbonizado e acionou a polícia.

Não há casas próximas ao local e para conseguir identificar a vítima, a polícia encaminhou o corpo carbonizado para o Instituto Médico Legal (IML) da Polícia Científica do Estado do Espírito Santo (PCIES), em Vitória, no dia 4 de setembro.

Leia também: Mais de 20 pessoas ficam feridas em acidente com ônibus e carro na BR-101

“A 6ª Delegacia Regional de Alegre, da Polícia Civil, solicitou comparação com o DNA de uma pessoa suspeita, foi feita a coleta de amostra de um familiar no dia 3 de outubro e o material está em processamento. O exame demora, em média, 30 dias úteis para ficar pronto”, disse a Polícia Civil em nota.