Mais de 20 pessoas ficam feridas em acidente com ônibus e carro na BR-101

Mais de 20 pessoas ficaram feridas após um acidente envolvendo dois ônibus e um carro de passeio no km 158 da BR-101, em Linhares, na noite da última quarta-feira (23).

A Eco101, concessionária que administra a rodovia, informou que o acidente foi registrado às 22h44 de quarta-feira (23). Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), após o motorista do Chevrolet/Celta ultrapassar o ônibus com trabalhadores e bateu de frente com o segundo coletivo, que só tinha o motorista e uma passageira. Eles não se feriram.

Após essa colisão, o segundo ônibus perdeu o controle, rodou na pista e colidiu com o coletivo com cerca de 30 trabalhadores. Desses, 12 foram encaminhados para o hospital da região. Os motoristas dos dois ônibus realizaram o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcóolica.

Já o condutor do Celta não realizou o teste porque foi encaminhado para o hospital, porém, os policiais encontraram dentro do veículo um copo Stanley e garrafas de bebida. Além disso, ele não possui habilitação e o carro está sem licenciamento.

A pista ficou totalmente interditada por 1h e meia e liberada às 00h35.