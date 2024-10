Corpos de sogros de prefeito de Cachoeiro foram encontrados por familiares

Os corpos de Cacilda Vetoraci Duarte, de 77 anos e Luiz Geraldo Duarte Ignez de 80 anos, foram encontrados por familiares dentro do hotel do casal após um assalto no imóvel, no bairro Baiminas, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã desta terça-feira (8).

O titular da 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, delegado Felipe Vivas, informou que o familiar acionou a polícia após encontrar marcas de sangue no local.

“Houve o acionamento, os familiares acionaram, porque chegou em casa, encontrou vestígio de sangue e acionou a polícia. Verificaram também que o carro das vítimas não se encontravam aqui, e isso já disparou o alarme em busca desse veículo”, contou Felipe.

Os corpos do casal foram removidos e encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal (SML), de Cachoeiro de Itapemirim, para ser necropsiado e, posteriomente, liberado aos familiares.