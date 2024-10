Crédito de carbono no agro gera oportunidades

O mercado de crédito de carbono surgiu como parte das iniciativas globais para combater as mudanças climáticas, com destaque para o Protocolo de Quioto, estabelecido em 1997. O acordo internacional entrou em vigor em 2005, e foi o primeiro a definir metas de redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) para países desenvolvidos, criando um mecanismo de mercado que permitia a negociação de créditos de carbono. Esses créditos representam uma tonelada de dióxido de carbono (CO₂) que deixou de ser emitida ou foi removida da atmosfera por meio de projetos ambientais.

Leia mais em: https://conexaosafra.com/artigo/credito-de-carbono-no-agro-oportunidades-desafios-e-empregabilidade/

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.