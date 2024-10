Crédito rural e desmatamento: operação combate fraudes na Amazônia

Três pessoas foram presas por fraudes no crédito rural e desmatamento ilegal na Amazônia. A operação Trapaça, da Polícia Federal, acontece nos estados do Pará, Mato Grosso e Goiás. Conforme a investigação, uma empresa de regularização fundiária falsificava documentos para solicitação de crédito rural. Os infratores usavam o dinheiro para explorar áreas desmatadas ilegalmente. Servidores de secretarias de Meio Ambiente e órgãos fundiários recebiam propina para ajudar no esquema.

